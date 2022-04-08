أنجزنا أكثر من 85 % .. الأهلي يكشف آخر التطورات الخاصة عن الاستاد الجديد

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن آخر التطورات المتعلقة بالمخطط الجديد والذي سيشمل استاد القلعة الحمراء.

وقال شلبي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "بالنسبة لمشروع التجمع أنجزنا أكثر من 85 % ولايزال العمل جاري حتى الآن".

وأضاف: "نعمل على التصاميم الخاصة بالمشروع في الوقت الحالي ونجحنا في إنهاء بعض الإجراءات والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر".

وأكمل: "نود التوجه بالشكر إلى وزير الإسكان بعد اعتماده المخطط الجديد والذي سيشمل الاستاد ولايزال العمل مستمر على قدم وساق".

وتابع: "تم استخراج التراخيص الخاصة بالمخطط الجديد، وسبق وأن أعلنا أن الشركة ستستلم كل شيء يوم 1 يوليو المقبل".