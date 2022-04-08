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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظنوا أنها حبة بطاطس.. اكتشاف قنبلة يدوية داخل مصنع رقائق بنيوزيلاندا

داخل المصنع
داخل المصنع

استدعى مصنع رقائق بنيوزيلندا فرقة تفكيك القنابل بعد أن تبين أن إحدى حبات البطاطس التي تتدفق عبر خط الإنتاج بالمصنع كانت في الواقع «قنبلة يدوية».
 

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وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فكثيراً ما تظهر القنابل اليدوية في حقول البطاطس في أوروبا، لكنه اكتشاف غير عادي للغاية في نيوزيلندا.

ووفقاً لمصنع «إيست تاماكي مستر شيبس» للرقائق، فقد تم إرسال القنبلة إليه وسط حبات البطاطس التي تم اقتلاعها من مزرعة في منطقة وايكاتو.


وأشار المصنع إلى أن أحد العمال، ويدعى ريتشارد توروكورا، نجح في رصد القنبلة اليدوية وأبلغ مديره في الحال ليسرع الأخير بالاتصال بخبراء تفكيك القنابل.

وعند وصول الخبراء، فحصوا القنبلة ليجدوا أنها خاملة، وقد أكدوا أنها من طراز «ميلز»، وهي قنبلة بريطانية الصنع استخدمت على نطاق واسع في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وقال رولاند سبيتيلز، مدير «إيست تاماكي مستر شيبس»، إن هذه القنبلة هي السلاح الأول الذي يتم اكتشافه في المصنع الذي تم تأسيسه منذ 30 عاماً.

وأشار سبيتيلز إلى أنه قام بتصوير القنبلة ووضع صورتها في مختلف أنحاء المصنع حتى يتمكن العمال جميعاً من رصد أي قنبلة شبيهة وسط حبات البطاطس

قنبلة يدوية القنابل البطاطا مصنع

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