ياسين بونو: مصر كانت تفضل الخسارة أمام المغرب في أمم إفريقيا مقابل التأهل لكأس العالم

أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي وفريق إشبيلية الإسباني، أنه كان من الأفضل لمصر عدم الفوز على المغرب في أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم.

وقال بونو تصريحات عبر صحيفة "ماركا": "كان من الأفضل لمصر الخسارة أمامنا في أمم إفريقيا 2022 مقابل ضمان حضور الفراعنة لمونديال قطر 2022".



وأضاف بونو:"كأس أمم إفريقيا ستساعد المنتخب المغربي في التحضير للمونديال، مصر فازت علينا لكنها لن تتواجد في كأس العالم بالتأكيد كانوا يفضّلون الخسارة أمام المغرب في كأس أمم أفريقيا مقابل تواجدهم في المونديال".

وأضاف حارس إشبيلية:"كنت أتوقع مواجهة كندا في دور المجموعات من كأس العالم قبل إجراء القرعة وهو ما حدث بالفعل وذلك بحكم ولادتي في مونتريال بكندا".