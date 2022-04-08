مصرع مواطن داخل منزله .. والأجهزة الأمنية تكشف اللغز بالشرقية

شهدت قرية منشأة أبو عامر التابعة لمركز ومدينة الحسينية حادث مقتل عاطل على يد مجموعة من البلطجية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا مت مركز شرطة الحسينية يفيد مصرع محمد ع س بطلق ناري فى انحاء متفرقة بالجسد.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عمرو رووف مدير المباحث الجنائية والعميد وليد عنتر رئيس الفرع الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الحسينية باجراء التحريات اللازمة لسرعة القبض على الجناة .

وباجراء التحريات و المعاينة الاولية تبين ان هناك خلافات مالية بين المجنى علية والمتهميين مما ادي الى قيام 3 اشخاص الى الذهاب لمنزل المجنى علية بقرية منشأة ابو عامر ونشبت بينهم مشادة تطورت الى قيام المتهمين باطلاق اعيرة نارية على المجنى ادت الى وفاتة و لفظ انفاسة الاخيرة فى الحال.

وفى ذات السياق قامت حملة مكبرة من الاجهزة الامنية وتمكنو فى اقل من 48 ساعة من القاء القبض على المتهمين واحالتهم الى النيابة.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.