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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجها طلقها فقتلت عيالها.. مصرع طفلين على يد والدتهما بالشرقية

صدى البلد

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة الحسينية حادث مأساويا منا ادي إلى مقتل طفليتين على يد والدتهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا من مركز شرطة الحسينية يفيد وفاة طفلتين تؤام يبلغون من العمر 6 شهور فى ظروف غامضة.

على الفور تحركت الاجهزة الامنية ، وباجراء المعاينة الأولية والتحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة والدة الطفلتين ، وانها فعلت ذالك بسبب خلافات مع زوجها الذي قام بالانفصال عنها ورفض تسجيل اولاده باسمه ، مما اختمر فى ذهن الأم هذه الحيلة الشيطانية وهي التخلص من فلذة اكبادها .

تم نقل جثث الأطفال إلى مشرحة المستشفى المركزي، و تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر، واحالة الأم إلى النيابة العامة.

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