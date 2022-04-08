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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة،  أخر مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي من أجل ارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC :" أمير توفيق مدير التعاقدات تفاوض مع كريم بلق وكيل أعمال اللاعب وشقيقه من أجل اتمام الصفقة بعد الاتفاق علي حصول اللاعب علي مليون و500 ألف دولار  في الموسم الواحد  كونه لاعباً حر ".


وأضاف شبانة:"أشرف بن شرقي طلب الحصول علي مليون و800 ألف دولار في الموسم بجانب ما يسمي مكأفاة توقيع كونه  صفقة انتقال حر ولن يتحمل النادي أي اعباء مالية للزمالك لشرائه ".


وأكمل شبانة:" مديرالتعاقدات أكد للاعب أن النادي لايدفع مكأفاة توقيع وأن العرض الاهلاوي نهائي بجانب حال اتمام الصفقة سوف يتم منحه حملة إعلانية خلال فترة تعاقده من رعاة النادي ".


وأتم شبانة:" تمسك اللاعب بالحصول علي مكأفاة توقيع  جعل الأهلي يؤجل اتمام الصفقة لاسيما أن اشرف بن شرقي طلب 300 الف دولار إضافية كمكأفاة توقيع للأهلي".

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"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

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