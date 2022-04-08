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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: استمرار المراقبة علي الأسواق والمخابز بحملات تموينية

خلال الحملات
خلال الحملات

وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار.

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وفي هذا السياق، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملاتها التموينية، والتي اسفرت عن تحرير عدد ٤٧ محضرا، منها عدد ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، وعدد ٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد ١ محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية. 

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وفيما يخص الرقابة على المخابز،  تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٥ محاضر توقف عن الإنتاج. 

كما أضاف حامد إبراهيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات تتم بشكل مستمر ومتواصل خاصة فى شهر رمضان المبارك، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.
 

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