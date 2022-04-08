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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية : حكم بلع البلغم أو الريق في الصيام .. دعاء أول جمعة في رمضان.. وخطيب الحسين: ترجموا الشهر الكريم إلى إحسان وحنو على الفقراء

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

خطيب الحرم المكي : رمضان فرصة عظيمة لمراجعة النفس ومحاسبتها وإصلاح الخلل

 

خطيب الحسين: ترجموا صيامكم إلى إحسان وحنو على الفقراء والمساكين

 

الأوقاف: رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات موضوع خطبة الجمعة القادمة

 

ما حكم من أصبح وهو جُنب في نهار رمضان؟ الإفتاء تجيب

 

دعاء أول جمعة في رمضان .. 7 كلمات لا ترد في ساعة الإجابة


حكم وضع العطور أثناء الصوم .. أمين الفتوى يجيب

 

وزير الأوقاف: في رمضان تفتح أبواب السماء .. و3 لا ترد دعواتهم

 

"الحسين" يستقبل المصلين في الجمعة الأولى من رمضان وافتتاح 53 مسجداً

 

دعاء ليلة السابع من رمضان.. 6 كلمات لا تغفلها حتى أذان الفجر

 

صلاة التراويح 8 ركعات أم 20؟ .. فماذا كانت سنة النبى؟

 

دعاء يفتح لك أبواب الرزق المغلقة .. ردده بعد الفجر بخشوع وتضرع

 

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

 

 

 

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