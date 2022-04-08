بعد انتشاره في الإسكندرية.. “الزراعة”: النمل الأبيض يهاجم المباني والزراعات وليس الإنسان

النمل الأبيض من أخطر الحشرات، حيث أنها تقتحم البيوت وكافة المباني وتلتهم الخشب الموجود فى أساسات المنازل والأبنية الأخرى.

وقال دكتور محمد عبد ربه وكيل المعمل المركزي للمناهج التابع لوزارة الزراعة، إن معهد وقاية النباتات له دور كبير في مكافحة النمل الأبيض قبل ظهوره، مؤكدا أنه يتم العمل على رصد الأماكن والبؤر التي يتواجد بها النمل الأبيض والجراد حاليا لمكافحته.



وأضاف "عبدربه" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النمل الأبيض ليس له تأثير على الزراعة، ولكن تأثيره الحقيقي يقع على المنازل والمناطق السكنية والمعمارية، خاصة إنه يتغذى على الخشب.





وتابع، أن اماكن تواجد النمل الأبيض تقع في المناطق السكنية وفى البيوت الريفية، والتي تتكون من الخشب ويسبب ضرر كبير لها، لذا يقوم معهد وقاية النبات بالمكافحة اللازمة.



وأشار الدكتور محمد، إلى أن النمل الأبيض ليس له مخاطر على الإنسان، مؤكدا انه يشبه "النمل الفارسي"، ولكن لونه أبيض وخطورته مثل الجراد، ولكن اختلافه عن الجراد إنه يهاجم المنشأت والمباني والزراعات التي تحتوي على الخشب.

وزاد انتشار النمل الأبيض فى الفترة الأخيرة في الإسكندرية، حيث اقتحمت ملايين الحشرات البيوت والمؤسسات العامة فى المحافظة، ما جعل كثيرون يرغبون فى معرفة أضرار هذه الحشرة.