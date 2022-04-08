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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“الخارجية”: نجاح إجلاء 11 بحارا مصريا علقوا على متن سفينة تجاربة بأوكرانيا

البحارة المصريون
البحارة المصريون في خيرسون

أعلنت وزارة الخارجية، عن نجاح اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياً أمس وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.

 

وأضافت الخارجية في بيان نشرته اليوم: "تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة".

 

وتابعت الخارجية: "أجرى السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إجلاء 188 شخصا من عدة دول بينها ثلاث دول عربية، من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى روسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في اليوم الماضي، نظم عسكريون من المنطقة العسكرية الجنوبية عملية نقل آمنة لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسوريا وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا"، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

وحسب البيان، فإنه في الساحة المركزية لمدينة خيرسون نظم العسكريون الروس عملية ركوب كل من رغب في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة في حافلات، وكذلك في قوافل سيارات خاصة، ثم قاموا بتأمينهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية.

وتم تنفيذ عملية الإخلاء استجابة لطلبات السفارات الأجنبية للمساعدة في ضمان النقل الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلبات السكان المحليين المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في خيرسون.

وفي المجموع، تم نقل أكثر من 600 مواطن أجنبي إلى أراضي جمهورية القرم الروسية من مقاطعة خيرسون منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

روسيا بحارة مصريين خيرسون أوكرانيا

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