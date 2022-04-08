رامز جلال ساخرا من رانيا يوسف: "بتعمل دايت قبل مهرجان الجونة بشهرين"

حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على رامز جلال في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وقدم رامز جلال، الفنانة رانيا يوسف بوصلة من السخرية والمزاح، قائلًا: "معانا رانيا يوسف اللي مدوباهم أربعة، كنتي جيتي بالبطانة أحسن، رانيا مش بتعمل دايت إلا قبل مهرجان الجونة بشهرين".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.