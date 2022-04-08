اليمن.. القيادة الرئاسي: المجلس يعاهد الله أن يكون محافظاً على الثوابت الوطنية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي "إن مجلس القيادة الرئاسي يعاهد الله ويعاهد الشعب اليمني أن يكون محافظاً على الدستور والثوابت الوطنية.

كما أكد؛ بحسب وكالة أنباء سبأ؛ فقد أكد المجلس التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

وأضاف أيضا : نعد الشعب اليمني العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام ، وسنعمل على تجنيب اليمن الأطماع ومن يستهدف عروبته

