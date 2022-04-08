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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق الموقع الرسمي لشيخ الأزهر خلال احتفالية كبرى

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

 دشُن اليوم /الجمعة/ الموقع الرسمي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثقة بالنص والصوت والصورة، وتسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب في موقع رسمي، وقد تم الإعلان عن إطلاق الموقع اليوم خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1082 عامًا على افتتاح الجامع والصلاة فيه.

يضم موقع الإمام الطيب مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تحتوي على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور.

يتضمن الموقع الجهود العملية والإنتاج العلمي للشيخ الطيب، وكلمات وخطاباته في مختلِف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التي استحدثها الإمام الطيب أو ساهم في إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر في مختلِف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية له والبيانات الصحفية.

كما يعرض الموقع بتسلسل مختلِف الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر في دول العالم وأهميتها وما تضمنته من أعمال، وكذلك الاستقبالات الداخلية لضيوف الأزهر الشريف في المشيخة وخصوصا الزيارات التي تتعلق بالرؤساء والأمراء وكبار المسئولين والشخصيات البارزة، ومقولات الإمام الطيب وحلقات البرامج التلفزيونية له.

ويبرز الموقع الأوسمة والكريمات التي حصل عليها الإمام الطيب، وأبرز ما قاله العلماء والرؤساء والأمراء وكبار الشخصيات عن وسطيته واعتداله ودوره البارز في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، مع تغطية شاملة بالصور والفيديوهات لكل المؤتمرات التي عقدها الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يذكر أن رابط الموقع الرسمي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: "https://www.alimamaltayeb.com".

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