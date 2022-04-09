أعلى سعر لشراء اليورو فى البنوك اليوم السبت 9-4-2022

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 9 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان اليوم السبت نحو 20.08جنيه للشراء و 20.23جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم السبت عند 19.91جنيه للشراء 20.05جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك CIB اليوم السبت نحو 19.89جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع



بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 19.88جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم السبت نحو 19.87جنيه للشراء و 20.12جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،بلوم،المشرق ،المصرف المتحد،العقاري المصري العربي،قطر الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس ،الأهلى المتحد،الإمارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،أبوظبي الاول ،أبوظبي التجاري) اليوم السبت نحو 19.87جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم السبت نحو 19.87جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( كريدي اجريكول،الشركة المصرفية العربية ،البركة،فيصل الإسلامي) اليوم السبت نحو 19.86جنيه للشراء و 20.09جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 19.85جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنكى مصر والأهلى

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنكي ( مصر ،الأهلى)اليوم السبت نحو 19.80جنيه للشراء و 20.01جنيه للبيع.





افضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك التعمير والإسكان افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 20.08جنيه للشراء.











