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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يعود.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

زيزو وأشرف بنشرقي
زيزو وأشرف بنشرقي

يواجه فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة


 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك ومصر المقاصة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

 

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتشكيل مكون من: 

 

محمد عواد فى حراسة المرمى 

فى الدفاع.. حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى 

فى الوسط.. طارق حامد - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما.

فى الهجوم.. عمر السعيد.

 

وجاءت قائمة الفريق الملكي استعدادا لنظيره الفيومي على النحو التالي: 


حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد 

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، كما خرج من القائمة عبد الله جمعة للإصابة، ومحمود حمدي الونش للإيقاف.
 

حراسة عرين الزمالك


ويفاضل فى الوقت الحالى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك بين ثنائى حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد لمشاركة أحدهما أساسيًا فى مواجهة مصر المقاصة.

ويرغب فيريرا فى تطبيق سياسة التدوير بين الحارسين حتى يحافظ كل منهما على مستواه الفنى والبدنى، إلا إن فيريرا لم يستقر فى حتى الأن على الحارس الأساسي لفريق الزمالك فى مواجهة مصر المقاصة، وإن كانت أسهم محمد عواد هى الأعلى بعدما منحهم البروفيسور تعليمات إضافية خلال المران الأخير للفريق الذى أقيم أمس الجمعة.

 

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة فيريرا الاعتماد على الثنائى محمود علاء بجانب محمد عبد الغنى، فى خط الدفاع خلال مباراة الفريق المقرر لها غدا أمام المقاصة فى الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتي اعتماد فيريرا على علاء ومحمد عبد الغنى، بعد غياب محمود حمدي الونش عن الفريق فى المباراة المقبلة، للإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيراميدز التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حقق الزمالك فوزا مهما على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضى، فى الوقت الذى خسر فيه مصر المقاصة آخر مبارياته فى بطولة الدورى أمام البنك الأهلى.

وكشف فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن كواليس الحديث الذي دار مع محمود الونش مدافع الفريق بعد طرده أمام بيراميدز، مؤكدًا أنه قال للاعب: "الضغوط ومثل تلك المواقف هي من تخلق الأبطال".

وأعرب فيريرا عن استيائه من ضغط المباريات التي سيعاني منها الزمالك في الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يعلم سبب هذا الضغط.
 

الزمالك المقاصة فيريرا المثلوثي محمد عبد الشافي طارق حامد

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