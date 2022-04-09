عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

مباراة الزمالك وسبورتنج
مباراة الزمالك وسبورتنج لليد

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 33 - 30 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المقاولون العرب

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سبورتنج بنتيجة 16 12، قبل أن يستمر فارق الأهداف في الشوط الثاني لصالح سبورتنج، وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 33 30، ويتوج بلقب كأس مصر لرجال كرة اليد.


وظل فريق سبورتنج متقدما على الزمالك حتى الدقيقة 14، ليطلب مدرب الفريق الأبيض وقت مستقطع حين كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه (6-9).


وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28 25، بينما صعد سبورتنج على حساب هليوبوليس بنتيجة 25 24.

 

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره هليوبوليس بنتيجة 25/24، فى إطار منافسات دور قبل نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلي 2021 / 2022 على صالة المقاولون العرب، ليتأهل للنهائي.

 

البنك الأهلي مركز ثالث

وحصد البنك الأهلي المركز الثالث بعد الفوز على هليوبوليس، في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي المقاولون العرب.
 

وتوج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دوري المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلي 2021 / 2022، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

 

 

سبورتنج كأس مصر الزمالك صالة المقاولون العرب البنك الاهلي هليوبوليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

موضوعات متعلقة

أول لقب .. أبرز أرقام أوليفر روي مع يد الزمالك

اليوم.. الزمالك يواجه سبورتنج والأهلي يلتقي طلائع الجيش بدوري اليد للرجال

ترشيحاتنا

بايدن يوقع على قانون حظر استيراد النفط الروسي

سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

بعد بلجيكا.. أمريكا تسحب شوكولاتة كندر Kinder من الأسواق

أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله.. يقع فيها كثيرون

التحقيق الذي تسبب في قيام الاخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.. فيديو

40 مليون يورو.. تفاصيل تجديد عقود إمبابي مع باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

فيديو

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ