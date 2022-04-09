سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 33 - 30 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المقاولون العرب



وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سبورتنج بنتيجة 16 12، قبل أن يستمر فارق الأهداف في الشوط الثاني لصالح سبورتنج، وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 33 30، ويتوج بلقب كأس مصر لرجال كرة اليد.



وظل فريق سبورتنج متقدما على الزمالك حتى الدقيقة 14، ليطلب مدرب الفريق الأبيض وقت مستقطع حين كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه (6-9).



وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28 25، بينما صعد سبورتنج على حساب هليوبوليس بنتيجة 25 24.

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره هليوبوليس بنتيجة 25/24، فى إطار منافسات دور قبل نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلي 2021 / 2022 على صالة المقاولون العرب، ليتأهل للنهائي.

البنك الأهلي مركز ثالث

وحصد البنك الأهلي المركز الثالث بعد الفوز على هليوبوليس، في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي المقاولون العرب.



وتوج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دوري المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلي 2021 / 2022، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.



