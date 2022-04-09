السعودية: زيادة أعداد زوار بيت الله الحرام للعام المقبل إلى مليون حاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رفع عدد حجاج العام المقبل إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

ونقلت وكالة أنباء السعودية عن وزارة الحج والعمرة قولها: "يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا كوفيد-19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة".

وأضافت الوزارة أنها تشدد على "ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم".

وتابعت: "يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة"

وكانت السعودية قررت عام 2020 قامة الفريضة وقصرها على حجاج الداخل، نظرا لتعليق السفر دوليا، وذلك حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.

وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، خصصت نسبة 30% للسعوديين من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس، فيما خصصت نسبة 70% للمقيمين الذين لم يسبق لهم أداء الحج وتوزعت النسبة على 160 جنسية مقيمة في المملكة. ولقيت هذه الخطوة ترحيبا عربيا وإسلاميا ودوليا واسعا.