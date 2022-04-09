تقبيل يده شرف لي.. هوبا يكشف تفاصيل لقائه مع أحمد عدوية

كشف المطرب الشعبي هوبا، تفاصيل لقائه مع المطرب أحمد عدوية، وانتشار صورة تجمعها سويا، قائلا: “كان في حفل عيد ميلاد عدوية” .



وقال هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في تعليقه على صورته التي يظهر فيها وهو يقبل يد المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، إن "دا شرف ليا أعمل كده، وعدوية حلم من أحلامي، وكنت وقتها في منزله خلال حفلة عيد ميلاده".



وأضاف المطرب الشعبي هوبا، أنه هناك عدد من مؤدي المهرجانات لا يحترمون رموز الفن الشعبي، ومن الممكن أن يتجاهلوا وجودهم في أي مكان، بل ويمتد الأمر بهم إلى الهجوم عليهم.

على الجانب الآخر، قال المطرب هوبا إن قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات كان صحيحا تماما، لأن الوضع الغنائي أو الموسيقي "كان رايح في داهية"، موضحا أن النقابة وأعضاء مجلس النقابة يقومون بدور كبير في مواجهة مثل هذه الشخصيات.



ولد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد أحمد، الشهير بـ"هوبا" 27 أبريل عام 1972 بمحافظة القليوبية ، وكان لصديقه نبيل قدري دور كبير في حبه للغناء.



من أشهر أعماله الغنائية "حجرين ع الشيشة"، ثم تبعها سلسلة من الأغنيات مثل فى الضياع، الغزال، بص وشوف، رمانة، الحاجة زهرة، إلي ياكل على ضرسه، فرح صاحبي، سندق بندق، السلام بكام، معلش يا كوكي، أجمد يا قلبي.



شارك في بعض الأفلام والأعمال الفنية مثل، فيلم كلمني شكرا ، ريكلام، المهرجان، فكك مني، وبعض المسلسلات مثل عفاريت عدلي علام، الحاجة زهرة، مزاج الخير، الكيف، أزمة سكر. كشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى اسمي وتاريخي".