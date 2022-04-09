برلماني: توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع ترجمة لتوجيهات الرئيس

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن فئة رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر من أهم الفئات التي يخصص لها الدعم بمختلف أشكاله، وذلك إيمانا بدورها الفعال في إحداث التنمية الشاملة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد "يحيى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نجاح وزارة الصناعة في توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع يعد دلالة واضحة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بهذا الملف ومن ثم المتابعة المستمرة له والوقوف على آخر مستجداته، حيث يتزامن ذلك مع رغبة الحكومة في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل غفيرة يقدمها هذا النوع من المشروعات.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التركيز على توفيق أوضاع المشروعات المتعثرة نتيجة عدم دراسة الجدوى الجيدة أو لأسباب أخرى، يسهم في إعطائهم فرصة جديدة لاستئناف أنشطتهم بشكل قانوني سليم، ومن ثم يحدث نوع من التدفقات في زيادة أعداد المشروعات نتيجة إزالة العقبات أمامهم.

واختتم البرلماني حديثه قائلا: “بغض النظر عن الحوافز التي منحها القانون لأصحاب المشروعات خلال فترة الترخيص المؤقت، إلا أن البنوك أيضا توفر تسهيلات تمويلية لهذه المشروعات لإدارة أنشطتها حال تعرضها لمخاطر التعثر”.

في سياق متصل، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.

وذكرت “جامع” أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.

وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى.

وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفي مشروع من هذه المشروعات.

ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.

وأشارت “جامع” إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع، وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.

وأكدت “جامع” أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.