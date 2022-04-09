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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رئيس بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة: مصر تستطيع استضافة الأولمبياد في المستقبل

أمادو فال رئيس بطولة
أمادو فال رئيس بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

 أعرب رئيس بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة "BAL" أمادو جاللو فال، عن الشكر لمصر والقاهرة على استضافة البطولة، وعلى الدعم الذي نتلقاه من الاتحاد المصري لكرة السلة.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاقة منافسات مجموعة النيل في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL الذي أقيم اليوم السبت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.


وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة بمشاركة نادي الزمالك حامل اللقب خلال الفترة من 9 وحتى 19 من شهر أبريل الجاري.


وأقيم المؤتمر بحضورأمادو جاللو فال رئيس بطولة إفريقيا للأندية BAL وأنبيال ماناف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة.


وبدأ أمادو جاللو فال حديثه في المؤتمر الصحفي قائلًا "قبل الحديث عن الفرق واللاعبين، أود توجيه الشكر لمصر والقاهرة على استضافة البطولة، وعلى الدعم الذي نتلقاه من الاتحاد المصري لكرة السلة".


وأضاف "ننتظر انطلاق البطولة في مصر مساء اليوم في تمام الثامنة مساء بين الزمالك حامل اللقب وفريق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان".


وواصل "ننتظر أيضًا حضور الجماهير لمنافسات البطولة والتي ستشهد مستوى عالي بين جميع الفرق المتنافسة، نتطلع لمشاهدكم في المدرجات".


وتابع "قمنا بعمل عدد من الزيارات لمصر، شاهدنا التطور الكبير الموجود في البنية التحتية في مصر، مصر دولة رائدة في كرة السلة ولديهم لاعبين يقدمون أداء مميز"..مضيفا أنه تحدث من قبل مع وزير الرياضة أشرف صبحي خلال زيارته هذه الصالة المميزة، قائلا "إن مصر تجهز نفسها لاستضافة الأولمبياد، مصر قادرة على ذلك".


وأردف أمادو "مصر كانت خيار سهل بالنسبة لنا لإقامة المسابقة هنا بسبب تطور البنية التحتية هنا، لهم تاريخ سابق في استضافة البطولات الكبرى وجميع ما ذكرته جعل اختيار مصر لاستضافة البطولة لأول مرة أمر سهل بالنسبة لنا".


وعن مستوى تطور قارة إفريقيا لاستضافة منافسات المواسم المقبلة من البطولة، علق "نريد أن نقيم البطولة في جميع دول إفريقيا، مع وجود جائحة فيروس كورونا نحاول التكيف مع هذه الظروف، ونستعين بخبرات الـ NBA والاتحاد الإفريقي FIBA في التعاون مع رؤوساء اتحادات الدول، لا نملك حدود في أحلامنا ونسعى لاقامة البطولة في أكثر من دولة خلال النسخ القادمة من المسابقة"..مضيفًا "سنخوض منافسات البطولة بكامل سعة الصالة، نحن نقدر جهودات الحكومة المصرية والاتحاد المصري لكرة السلة على مساعدتنا في تنظيم المسابقة".


وتطرق أمادو عن نظام المسابقة وإمكانية تغيير شكل المسابقة، قائلًا "نتطلع لزيادة عدد الفرق المشاركة وتطوير شكل المسابقة دومًا لزيادة منافسات البطولة، حضور عدد أكبر من الأندية والجماهير في الدول المختلفة سيمنح الجميع فرصة لزيارة معالم الدول المستضيفة مثلما يحدث في مصر وحدث في السنغال الشهر الماضي".


ويستهل نادي الزمالك ممثل مصر وحامل لقب البطولة مشواره في أفريقيا بمواجهة كوبرا سبورت بطل جنوب السودان والمحدد إقامتها في الثامنة من مساء اليوم السبت.
 

رئيس بطولة إفريقيا للأندية BAL نادي الزمالك كرة السلة ن الاتحاد المصري لكرة السلة

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