برلماني: معالجة مياه الصرف الزراعي توجه عالمي لمجابهة التحديات المائية

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الري أمر في غاية الأهمية ويتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030 بشأن حسن استغلال المياه وادارته بالشكل الرشيد.



وتابع أبو زيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن استغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجته أصبح توجه عالميا، وليس في الدولة المصرية فقط، وذلك نظرا لشح الموارد المائية على مستوى العالم، ناهيك عن التغيرات المناخية والتي تدعو تأثراتها وتداعياتها إلى القلق، الأمر الذي لا يدعو مجالا للشك الى ضرورة استغلال كل قطرة مياه.



وثمن امين سر لجنة الصناعة مجهودات الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها، عبر التطوير والتحديث المستمر للمنظومة المائية، لافتا النظر الى نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات تأهيل الترع على الرغم من جائحة كورونا والتي أسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل .

