بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام مدينة العلمين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث وهم:

محمد شعبان قرني عويس ٢١ سنة الفيوم اشتباه مابعد الارتجاج.جرح قطعي بفروة الرأس، كدمات وسحجات بالجسم

محمد نبيل الشناوي ٤٧ سنة العامرية جرح باليد اليسري، كدمات وسحجات بالجسم

محمد جابر بسيوني ٤٢ سنة كفر الشيخ اشتباه م بعد الارتجاج، كدمات وسحجات بالجسم

اسلام علي محمود 15 سنة القاهرة اشتباه م بعد الارتجاج. اشتباه نزيف بالمخ والبطن، كدمات وسحجات بالجسم

محمد رجب شفيق ٢٧ سنة الغربيه كدمات وسحجات بالجسم

محمد ماهر محمد ٣١سنة المنوفية اشتباه كسر بالذراع الايسر، جرح متهتك بالذراع الايسر، كدمات وسحجات بالجسم

محمود احمد يوسف ٢٨ سنة البحيره كدمات وسحجات بالجسم.