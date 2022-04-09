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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الطرق

بتكلفة 3ملايين.. رفع كفاءة طريق محور45 بكفر الدوار في البحيرة

رصف الطرق في البحيرة
رصف الطرق في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البحيرة.. رفع 410 حالات إشغال طريق مخالف لتيسير الحركة المرورية

رصف الطرق في البحيرة 

 

و تابع جهود مديرية الطرق والكباري فى رفع كفاءة طريق محور ٤٥ بمركز كفر الدوار  بطول ١.٥ كم وعرض ١٢.٥ م وبتكلفة اجمالية ٣ مليون و٣٠٠ الف جنيه وذلك ضمن الخطة الإستثمارية.

وأكد اللواء المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم. 

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