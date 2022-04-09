بتكلفة 3ملايين.. رفع كفاءة طريق محور45 بكفر الدوار في البحيرة

رصف الطرق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطرق في البحيرة

و تابع جهود مديرية الطرق والكباري فى رفع كفاءة طريق محور ٤٥ بمركز كفر الدوار بطول ١.٥ كم وعرض ١٢.٥ م وبتكلفة اجمالية ٣ مليون و٣٠٠ الف جنيه وذلك ضمن الخطة الإستثمارية.

وأكد اللواء المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.