محمود فهمي يقود هجوم مصر للمقاصة أمام الزمالك بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد المقاصة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد تسع نقاط.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد صبيحة - أحمد منعم - هشام حافظ

خط الوسط: محمد محسن ليلة - سيرجي إريك - سعيد الونش

خط الهجوم: كريم حلاوة - محمود فهمي - خالد صلاح

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساء، ويذاع عبر أون تايم سبورتس 2.