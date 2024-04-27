فنانة شهيرة تستغيث: داخلة خارجة مع الكلاب وبنات بتشرب سجاير على السلم

كشف الفنانة القديرة مشيرة اسماعيل عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية قائلة:" بيتعرض علي حاجات ضعيفة و مستنيه عمل يليق باسمي وتاريخي".

واستغاثت مشيرة اسماعيل خلال مداخله هاتفية مع برنامج مع خيري المذاع عبر قناة "المحور" من تواجد شقتين بنفس العمارة واحدة منهما مؤجرة كعيادة بيطرية للكلاب والأخرى يتم تأجيرها وفتح فيها بعض المشروعات التجارية مثل السايبر.

وتابعت مشيرة إسماعيل في ظل سعي الدولة للقضاء على العشوائيات يتم تحويل الأماكن الراقية بها إلى عشوائيات.

بنات بتشرب سجاير

وأضافت مشيرة إسماعيل في استغاثتها قائلة:" المشكلة في عيادة الكلاب أن الصوت العالي وبعض اصحاب الكلاب من البنات بتقعد تشرب سجاير على السلم وكلاب داخله وخارجه وانا مش هدخل وهخرج مع الكلاب وكمان الكلاب بتقضى حاجتها فى الجنينة".

وأوضحت الفنانة مشيرة إسماعيل ان عددا من المسؤولين المعنيين تواصلوا معها ولم تحل المشكلة.