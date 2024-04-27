عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنانة شهيرة تستغيث: داخلة خارجة مع الكلاب وبنات بتشرب سجاير على السلم

صدى البلد

كشف الفنانة القديرة مشيرة اسماعيل عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية  قائلة:" بيتعرض علي حاجات ضعيفة و مستنيه عمل يليق باسمي وتاريخي".

 واستغاثت مشيرة اسماعيل خلال مداخله هاتفية مع برنامج مع خيري المذاع عبر قناة "المحور" من تواجد شقتين بنفس العمارة واحدة منهما مؤجرة كعيادة بيطرية للكلاب والأخرى يتم تأجيرها وفتح فيها بعض المشروعات التجارية مثل السايبر.

وتابعت مشيرة إسماعيل في ظل سعي الدولة للقضاء على العشوائيات يتم تحويل الأماكن الراقية بها إلى عشوائيات.

بنات بتشرب سجاير

 وأضافت مشيرة إسماعيل في استغاثتها قائلة:" المشكلة في عيادة الكلاب أن الصوت العالي وبعض اصحاب الكلاب من البنات بتقعد تشرب سجاير على السلم وكلاب داخله وخارجه وانا مش هدخل وهخرج مع الكلاب وكمان الكلاب بتقضى حاجتها فى الجنينة".

وأوضحت الفنانة مشيرة إسماعيل ان عددا من المسؤولين المعنيين تواصلوا معها ولم تحل المشكلة.

الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل البنات أصحاب الكلاب الصوت العالي العشوائيات المشروعات التجارية عشوائيات عيادة بيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب | الحق قدم

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد دخولها المستشفى

إخماد حريق في جمعية خيرية بالخليفة | صور

إسرائيل تعلن تأجيل اجتياح رفح الفلسطينية بـ«شرط واحد»

بتهمة بنشر أخبار كاذبة في وفاة طالبة جامعة العريش..11 شخصا يواجهون هذه العقوبة

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 8.5 مليار جنيه في أسبوع

دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

خبير تغذية علاجية يكشف فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

فرنسا تعلن مفاجأة داخل هذا النوع من المياه| تفاصيل

فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ