لقاء سري في كييف.. تفاصيل ما دار بين جونسون وزيلينسكي.. فيديو

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا.

وعرض جونسون تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدا بأداء الجيش الاوكراني، وأشار إلى ما وصفه بإحباط الأهداف الوحشية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حد تعبيره.

وأضاف جونسون أن ما سماها الفظائع التي ارتكبت في بوتشا، شوهت سمعة بوتين بشكل دائم. من جانبه دعا زيلينسكي الدول الغربية إلى أن تحذو حذو بريطانيا على صعيد الدعم العسكري لبلاده والعقوبات بحق روسيا.

واطلعت قناة "الغد"، على بعض التفصيلات من اللقاء الذي جمع زيلينسكي وجونسون، والإشارة إلى أن اللقاء لم يعلن عنه إلا بعد مغادرة رئيس الوزراء البريطاني كييف، وأن اللقاء شهد تأكيدا كبيرا من بريطانيا على دعم أوكرانيا سواء اقتصاديا أو بالأسلحة الدفاعية، خاصة وأن الأيام الماضية شهدت زيارات للعديد من المسئولين الأوروبيين منها رئيس المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمستشار النمساوي.

وأشار التقرير المصور لقناة "الغد"، إلى أن اللقاء لم يكن به العديد من المعلومات كانت شحيحة جدا ولم تخرج إلا بعض الصور الفوتوغرافية كذلك التغريدة التي نشرها رئيس وزراء بريطانيا عن اللقاء.

كما أثار تحركات المواطنين في شوارع أوكرانيا قلقا للسلطات الأوكرانية خوفا من شن الجيش الروسي هجوما مباغتا خاصة وأن الحرب لم تنته بعد وفي مرحلتها الأولى مع الدعم الأوروبي لأوكرانيا لمواجهة الحشد الروسي في الشرق.