بعد تصدره التريند بسبب "فاتن أمل حربي".. شريف سلامة:الدور قالب الدنيا|فيديو

علق الفنان شريف سلامة على دوره في مسلسل "فاتن أمل حربي"، بعد تصدره "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الدور ده قالب الدنيا، وقالب الدنيا عليا أنا شخصياً.. وانا كنت متوقع رد الفعل ده للمسلسل .. لأن فيه كل بوادر النجاح".

وأضاف شريف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن الفنانة نيللي كريم هي ممثلة حساسة وعظيمة وإنسانة متعاونة، معقباً: "ميكفيش فيها كتب يتقال فيها وصف جميل .. فنانة حقيقية وممثلة رائعة والتعامل معها كأن أكثر من رائع".

وأِشار الفنان إلى مخرج المسلسل ماندو العدل، قائلاً: "مُخرج كبير .. وأنا من المعجبين دائماً بأعماله .. وبحبه جداً .. وبحب أعماله لأنها واقعية جداً .. غير إنه حساس جداً ومتفهم لكل التفاصيل .. وشرف كبير لي على اختياري لهذا العمل .. لأنه قالي أنا واثق فيك وده كان تحدي بالنسبالي اني أقدم الشخصية كما يجب أن تكون".

ونوه شريف سلامة أن كاتب السيناريست إبراهيم عيسى، شخص حساس وكاتب كبير، معقباً: "كل المشاركين دوول يدل على وجود بوادر النجاح للمسلسل".

وعن دوره في المسلسل، أردف الفنان: "مكنتش متخوف من الدور لأني بميل للشخصيات الواقعية أكثر من الشخصيات الوهمية البطولية".