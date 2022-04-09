عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصدره التريند بسبب "فاتن أمل حربي".. شريف سلامة:الدور قالب الدنيا|فيديو

مسلسل فاتن أمل حربي
مسلسل فاتن أمل حربي

علق الفنان شريف سلامة على دوره في مسلسل "فاتن أمل حربي"، بعد تصدره "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الدور ده قالب الدنيا، وقالب الدنيا عليا أنا شخصياً.. وانا كنت متوقع رد الفعل ده للمسلسل .. لأن فيه كل بوادر النجاح".

وأضاف شريف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن الفنانة نيللي كريم هي ممثلة حساسة وعظيمة وإنسانة متعاونة، معقباً: "ميكفيش فيها كتب يتقال فيها وصف جميل .. فنانة حقيقية وممثلة رائعة والتعامل معها كأن أكثر من رائع".

وأِشار الفنان إلى مخرج المسلسل ماندو العدل، قائلاً: "مُخرج كبير .. وأنا من المعجبين دائماً بأعماله .. وبحبه جداً .. وبحب أعماله لأنها واقعية جداً  .. غير إنه حساس جداً ومتفهم لكل التفاصيل .. وشرف كبير لي على اختياري لهذا العمل .. لأنه قالي أنا واثق فيك وده كان تحدي بالنسبالي اني أقدم الشخصية كما يجب أن تكون".

ونوه شريف سلامة أن كاتب السيناريست إبراهيم عيسى، شخص حساس وكاتب كبير، معقباً: "كل المشاركين دوول يدل على وجود بوادر النجاح للمسلسل".

وعن دوره في المسلسل، أردف الفنان: "مكنتش متخوف من الدور لأني بميل للشخصيات الواقعية أكثر من الشخصيات الوهمية البطولية".

شريف سلامة فاتن أمل حربي برنامج التاسعة نيللي كريم ماندو العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

المصري يهزم الأهلي 1-0 والأحمر يتصدر الدوري بالتساوي مع الزمالك

عمرو أديب معلقا على تسريب الاختيار: مرسي كان متخيل أنها هتطبخ.. فيديو

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

مفيش إقرار.. مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج

موضوعات متعلقة

دعاء فك الكرب والضيق الشديد .. ردده وانسى الحزن

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي تؤكدان : اللسان لا يصمت والجوارح لا تسكن فاشغلها بالعظائم والخير.. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها.. من ابتغى الخير للناشئة فليلزم هدي النبي

الإعلام الدولي يبرز لقاء الرئيس السيسي بالمراسلين الأجانب وحواره المفتوح

رانيا يوسف تروج لـ "شارع 9" بصور مع أبطال المسلسل Iشاهد

من شرم الشيخ| الرئيس يعرض رؤية مصر لمواجهة التغيرات المناخية

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. 37 كلمة لا ترد داوم عليها

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

بكاء وصدمة وانهيار.. كلمات مؤثرة من الإعلاميين في وداع وائل الإبراشي

ترشيحاتنا

سوء الاختيار.. مفتي الجمهورية: السوشيال ميديا سبب رئيسي في انتشار الطلاق

هل الإفطار في رمضان بسماع الأذان أم بالمدفع ؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تذكرة 3 شهور بـ 9 يورو.. ألمانيا تتخذ عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين

بيننا وبين الإخوان دم.. أحمد موسى: مرسي هدد بإشعال مصر

نشرة البرلمان| 4 مرتبات ومكافآت تسري عليها ضريبة الدخل.. وضمان عامين للسلع المعمرة بالقانون

إيطاليا تلجأ إلى الجزائر بحثًا عن بدائل للغاز الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ