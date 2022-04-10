موسيماني: الأهلي خاض ثلاث مباريات في أسبوع.. ونستعد للرجاء المغربي بالقاهرة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري واليوم أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصري اليوم مختلفة وأن الفريق قاتل في الشوط الثاني، وأن أحمد عبد القادر كانت لديه إصابة، ولذلك لم يدفع به من بداية المباراة اليوم أمام المصري.

وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.