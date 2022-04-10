عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم بالأوقاف يكشف كيف ينقذ الصيام أصحابه يوم القيامة.. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان هناك عبادات خصها الله عز وجل بالذكر وهذا لعظم منزلتها ومقامها ، ومن هذه العبادات الصيام ، وهذا لسبب أن الصيام العبادة الخفية التي تكون بين العبد وربه فقط ولا يعلم بها أحد ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) . 

 

وأضاف النواوي خلال برنامج ( نصائح للصائمين ) عبر صفحة "صدى البلد" بالفيسبوك قائلا: أن هذا الحديث يجعل الناس تتسابق على عبادة الصوم بل وتتقن هذه العبادة ، لافتًا الى  ان الصوم العبادة الوحيدة التي أجرها سر خفي بين العبد وربه وإذا أخفى الله أجر عبادة من العبادات فاعلم أنها عظيمة  . 

 

وأوضح النواوي أن  الصيام هي العبادة الوحيدة التي يهجر فيها الإنسان المحرمات دون توجيه من أحد حتى لا يفسد الصوم .

 

وتابع : النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل الصيام أنه جٌنة أي حماية ووقاية من العذاب ، فيأتي الصيام يوم القيامة وانت بمفردك وتحتاج ولو للسنة واحدة ،  ويقول يارب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ، ويوم القيامة  يكرم الله الصائمين فيخصص لهم باب يدخلون منه إلى الجنة اسمه باب الريان . 

الصيام نصائح للصائمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

من هو «الأغا» الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

الصين تسجل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيديو جراف .. عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح

أوكرانيا والصين متورطتان..مطالبات بالتحقيق في فضيحة كبرى لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

عالم بالأوقاف يكشف كيف ينقذ الصيام أصحابه يوم القيامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ