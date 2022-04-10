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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى عن تسريب الاختيار: كلمة جماعة منحلة بتوجع الإخوان والرئيس السيسي خلصنا منهم.. وصابرين : واحد قال لي هتخشي جهنم أمام الكعبة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: كلمة جماعة منحلة بتوجع الإخوان والرئيس السيسي خلصنا منهم|فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار للقاء جمع الرئيس السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.

قاعد يفتي.. أحمد موسى عن تسريب الاختيار: مرسي جاي من مصطبة |فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى،  على تسريب  حلقة اليوم من مسلسل الاختيار للقاء جمع الرئيس السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.

عمرو أديب عن تسريب الاختيار:«رئيس جمهورية بيهدد وزير الدفاع إنهم هيولعوا في البلد»|فيديو
علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء المشير طنطاوي والرئيس السيسي والمعزول مرسي الذي عرض بمسلسل الاختيار اليوم، قائلا: "رئيس جمهورية بيهدد وزير الدفاع أنهم هيولعوا في البلد".

عمرو يوسف: لم أتعرض للتحرش من معجبات بالشارع وكندة عاقلة في الغيرة
أكد النجم عمرو يوسف، عدم صحة الشائعات التي تزعم تعرضه للتحرش من معجبات في الشارع، قائلا: "معرفش مين اللي بيطلع الشائعات دي وأنا ليا معجبات كتير والواحد عايش بحب الناس ولكن مش لدرجة التحرش".

من قدام الكعبة .. صابرين : واحد قال لي هتخشي جهنم |فيديو
أكدت الفنانة صابرين، أنها تعرضت لمواقف صعبة في حياتها، منها أن شخصا ما قال لها "أنتِ هتخشِي جهنم"، عندما كانت في الكعبة، موضحةً: "قالي وشك ده هيتحرق عشان مبيناه، وكنت مخضوضة جدا، لكن الكلام ده زمان مش دلوقتي".

صابرين: أي شيء يستر المرأة شرف وليس الحجاب فقط| فيديو
قالت الفنانة صابرين، إنها ترى أن أي شيء يستر المرأة؛ بالنسبة لي الشرف، وليس الحجاب فقط.

حسام موافي: التهاب الأعصاب خطر على مرضى السكر وعلاجه صعب
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أحد مضاعفات مرض السكر، الإصابة بالتهاب الأعصاب، ويعد "التنميل" أحد أعراض التهاب الأعصاب.

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة وتحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية
نصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعدم إرتداء الملابس الصيفية هذه الفترة الحالية إلا بعد أعياد شم النسيم، وبخاصة أننا في فصل الربيع.


بنرقص في كباريهات.. سعد الصغير لـ عمر كمال : تاريخ إيه حضرتك؟|فيديو
حل الفنان سعد الصغير، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما" المذاع عبر قناة النهار، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية وأحدث أعماله الفنية.

 

اخبار التوك شو أحمد موسى الاختيار مرسي السيسي

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