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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من قدام الكعبة .. صابرين : واحد قال لي هتخشي جهنم |فيديو

صابرين
صابرين

أكدت الفنانة صابرين، أنها تعرضت لمواقف صعبة في حياتها، منها أن شخصا ما قال لها "أنتِ هتخشِي جهنم"، عندما كانت في الكعبة، موضحةً: "قالي وشك ده هيتحرق عشان مبيناه، وكنت مخضوضة جدا، لكن الكلام ده زمان مش دلوقتي".

وأضافت صابرين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "موقف آخر تعرضت له، عندما كنت على المسرح وغنيت إحدى الأغاني التعبيرية، وهاجمني شخص سبني، وقالي ازاي تبقى محجبة وترقصي وتغني وتمشي على المسرح كده، رغم إني مكنتش برقص رقص خليع".

وتابعت أنها لا تقدم على أي خطوة إلا بعدما تكون مؤمنة بها وتصدقها بشكل تام، لافتةً إلى أنها ابتعدت عن التمثيل بعد ارتداء الحجاب لكنها لم تبتعد عن الفن: "عملت برنامج اجتماعي عن مشكلات السيدات والأسرة، وعملت مسلسل إذاعي مع مدام إنعام محمد علي، وعمري ما قلت على الفن حرام، ولا قلت لزميلة أو قريبة متحجبتيش ليه".

صابرين بسمة وهبة الفنانة صابرين ارتداء الحجاب المسرح الحجاب برنامج 90 مواقف صعبة

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