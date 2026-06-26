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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بدون زحام.. كيف تنقل بطاقتك التموينية لمحافظتك الجديدة إلكترونيًا؟

بطاقة التموين
بطاقة التموين
خالد يوسف

تعد خطوة إتاحة نقل البطاقة التموينية بين المحافظات عبر المنصات الرقمية، نقلة نوعية في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، وتقليل الازدحام في المكاتب التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في أماكن إقامتهم الفعلية.

نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بشكل إلكتروني بالكامل، عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين أو تقديم طلبات ورقية.

وتستهدف الخدمة أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في تحديث محل إقامتهم والاستفادة من الدعم التمويني داخل المحافظة الجديدة، بما يضمن استمرار صرف المقررات التموينية والخبز المدعم دون أي معوقات.

وأوضحت وزارة التموين أن خدمة نقل البطاقة التموينية متاحة لمالك البطاقة فقط، شريطة أن يكون من الفئات المستحقة للدعم التمويني، وألا تنطبق عليه ضوابط الاستبعاد المعتمدة من الوزارة.


خطوات نقل بطاقة التموين إلى محافظة أخرى إلكترونيًا

يمكن للمواطنين تنفيذ الخدمة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــا.

2-اختيار قسم خدمات التموين.

3-الضغط على خدمة نقل من محافظة إلى أخرى.

4-تسجيل الدخول بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.

5-إدخال بيانات المحافظة المطلوب النقل إليها.

6-مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

7-إرسال الطلب إلكترونيا وانتظار نتيجة المراجعة.


تفعيل بطاقة التموين بعد النقل

بعد إتمام عملية النقل الإلكتروني بين المحافظات، تأتي خطوة تفعيلها؛ لضمان استحقاقك للسلع والخبز في محل إقامتك الجديد، إليك الخطوات والإجراءات المتبعة لتفعيلها:


- متابعة حالة الطلب:

بعد تقديم طلب النقل عبر "بوابة مصر الرقمية"، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات الجديدة. يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال:

- الدخول مجدداً إلى بوابة مصر الرقمية.

،اختيار "تتبع طلبي" للتأكد من تغيير حالة الطلب إلى "تم النقل" أو "مقبول".

- استلام الرسائل التموينية:

بمجرد قبول الطلب إلكترونيًا؛ سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة، تؤكد إتمام عملية النقل وتفعيل البطاقة على قاعدة بيانات المحافظة الجديدة.

- ⁠تفعيل الرقم السري (الخطوة الأهم):

بعد التأكد من قبول الطلب، قد تحتاج البطاقة إلى إعادة تفعيل الرقم السري الخاص بها؛ لضمان عملها لدى البدال التمويني في المحافظة الجديدة، لذا، قم بالآتي:


1. أرسل رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة "تفعيل" إلى رقم الخدمة 91237.
2. تأكد أن الرسالة تُرسل من رقم الهاتف المسجل فعلياً باسم صاحب البطاقة التموينية.
3. ستصلك رسالة نصية تحتوي على الرقم السري الجديد للبطاقة. ⁠
 

- الصرف الفعلي:

بعد استلام الرقم السري، يمكنك التوجه إلى أقرب "بدال تمويني" أو منفذ "جمعيتي" في نطاق محافظتك الجديدة.


يتم تمرير البطاقة عبر ماكينة الصرف الخاصة بالبدال.

إذا تمت العملية بنجاح وظهرت بياناتك؛ فهذا يعني أن البطاقة أصبحت فعالة وجاهزة لصرف حصتك التموينية وخبزك المدعم بانتظام.

زحام نقل البطاقة التموينية لمحافظة أخرى بوابة مصر الرقمية وزارة التموين صرف المقررات التموينية

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