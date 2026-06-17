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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النقدي يقترب.. الخبز المدعم يتحول لرصيد على بطاقة التموين والمواطن حر في الاختيار

الخبز
الخبز
محمد البدوي

تتجه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي كأحد أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر مرونة. 

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دعم الخبز المدعم

وفي هذا الإطار، كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن ملامح جديدة تخص دعم الخبز المدعم، مؤكدًا أن المواطنين المستحقين لن يفقدوا حقهم في الحصول على الخبز، بل ستتم إضافة قيمة الدعم إلى بطاقات التموين بشكل نقدي يتيح لهم حرية الاختيار بين شراء الخبز أو الاستفادة من المبلغ في الحصول على سلع تموينية أخرى، مع استمرار عمل المخابز المدعمة ضمن المنظومة الحالية.

منظومة الدعم النقدي

وكشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل آلية صرف الخبز المدعم ضمن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الدولة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الخبز سيظل متاحًا للمواطنين المستحقين للدعم من خلال بطاقات التموين دون أي تغيير في حقهم بالحصول على رغيف الخبز المدعم.

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قيمة دعم الخبز

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي أي»، أن قيمة دعم الخبز سيتم إضافتها إلى بطاقة التموين في صورة رصيد نقدي، بحيث يحصل المواطن على مقابل مالي يعادل قيمة حصته اليومية من الخبز المدعم، مع استمرار صرف الخبز من المخابز المدعمة المرتبطة بمنظومة البطاقات الذكية.

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الفرد المستحق للدعم 

وأشار إلى أن الفرد المستحق للدعم سيحصل على قيمة تعادل خمسة أرغفة يوميًا، بما يوازي نحو 7.5 جنيه يوميًا، فيما تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على ما يقرب من 30 جنيهًا يوميًا، بما يعادل نحو 900 جنيه شهريًا تضاف إلى البطاقة التموينية.

شراء السلع التموينية المختلفة

وأكد رئيس شعبة المخابز أن المستفيد لن يكون ملزمًا بتوجيه هذا المبلغ لشراء الخبز فقط، بل ستكون لديه حرية استخدام الرصيد المضاف إلى البطاقة في شراء السلع التموينية المختلفة وفقًا لاحتياجاته، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة الدعم والاستفادة منه بالشكل الذي يتناسب مع ظروفها المعيشية.

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منظومة صرف الخبز

وأضاف أن منظومة صرف الخبز ستستمر عبر المخابز المدعمة المجهزة بماكينات صرف الخبز الحالية، موضحًا أن الدولة ستواصل تحمل فارق تكلفة إنتاج الرغيف المدعم، بينما يتم تحويل مستحقات أصحاب المخابز إلكترونيًا ضمن آليات منظومة الدعم النقدي الجديدة.

تطوير منظومة الدعم

وشدد غراب على أن الهدف من النظام الجديد هو تطوير منظومة الدعم ومنح المواطن حرية أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم المخصص له، مع الحفاظ على استمرار توفير الخبز المدعم للمستحقين دون التأثير على الخدمات المقدمة أو آليات الصرف المعمول بها حاليًا.

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