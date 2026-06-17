قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الشباب تواصل تنفيذ إجراء الكود الطبي داخل الأندية والهيئات الرياضية استعدادا للموسم الجديد
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
ضرورة موافقة كتابية.. القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي| فيديو
خلال اجتماع بالبرلمان.. رئيس هيئة التأمينات يعتذر عن تأخر صرف المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تعرف على السبب.. رابط وطريقة تقديم تظلمات بطاقات التموين المتوقفة عبر «مصر الرقمية»

التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة
التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة
خالد يوسف

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال طلبات التظلمات الخاصة بإيقاف بطاقات التموين، بعدما تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين يوم 14 يونيو، موضحة أن التقديم يكون إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث لجأت الوزارة مؤخرًا الى إيقاف صرف الدعم لبعض البطاقات التموينية لغير المستحقين، وذلك وفقًا لمعايير ومحددات العدالة الاجتماعية، والتي شملت عددًا من الحالات.

خطوات تقديم التظلم على بطاقات التموين المتوقفة

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على المواطن صاحب البطاقة التموينية التي تم إيقافها مؤخرًا وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، وفي حال امتلاكه ما يثبت أحقيته في استمرار صرف الدعم التمويني، اتباع الخطوات التالية:

يمكن للراغبين في تقديم طلب تظلم حول إيقاف بطاقته التموينية، اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر منصة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

- الضغط على استمارة تحديث البيانات «الدخل - الإنفاق - الاستهلاك - الحيازة».

- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.

- يقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته في العودة إلى صرف الدعم التمويني.

- أو إرسال المواطن بيانات التظلم موضحًا سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959، وذلك لضمان تسجيل الطلبات ومتابعتها ضمن المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

موعد إعادة التفعيل

تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفي حال إثبات استحقاق المواطن للدعم سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية الخاصة به مرة أخرى في الشهر التالي.

وبدورها، تقوم إدارات التفتيش الفني بتجميع التظلمات وإعداد كشوف جماعية بها ورفعها إلى وزارة التموين بصورة دورية كل 15 يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، على أن يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات اعتبارًا من الشهر التالي.

حالات إيقاف البطاقة الجائز التظلم عليها

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه لا مساس بالمستحقين للدعم على بطاقات التموين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، إلا أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرا ضمن أعمال التنقية لقواعد بيانات المستحقين جاء طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية، حيث حددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، ولكن يمكن تقديم تظلمات التموين عليها إذا ثبت أن الإيقاف كان خطأ، وتشمل هذه الحالات:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية (وجود أسماء متوفية لا تزال مقيدة).

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

بينما هناك أسباب توقف البطاقة نهائيا

ـ امتلاك وحدة سكنية فارهة.

ـ امتلاك شركة أو أولاد في مدارس دولية.

ـ استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة.

بطاقات التموين المتوقفة مصر الرقمية تقديم التظلمات على بطاقات التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف بطاقات التموين منصة مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

صورة الأوائل

ننشر أوائل الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بالقاهرة

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد