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للتجار والشركات.. حالات تلزمك بطلب محو القيد من السجل التجاري
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للتجار والشركات.. حالات تلزمك بطلب محو القيد من السجل التجاري

السجل التجاري
السجل التجاري
محمد الشعراوي

حدد قانون السجل التجاري الحالات التي يجب فيها على التاجر أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري التقدم بطلب محو القيد، ومن أبرزها انتهاء النشاط، أو التصفية، أو مغادرة البلاد نهائيًا.

ووفقًا للقانون، يُجدد القيد في السجل التجاري كل 5 سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويُقدم طلب التجديد من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة، خلال الشهر السابق لانتهاء المدة.

ويُقبل الطلب إذا قُدم خلال الـ90 يومًا التالية لانتهاء المدة، على أن يُؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفًا.

ويُمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

حالات تُلزمك بطلب محو القيد من السجل التجاري

وعلى التاجر، أو من يئول إليه المحل التجاري، أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري، بحسب الأحوال، أن يطلبوا، طبقًا للأوضاع المقررة، محو القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية:

◄ اعتزال التاجر تجارته، أو مغادرته البلاد نهائيًا، أو وفاته.

◄ انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.

ويجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو، كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه، بعد التحقق من السبب الموجب لذلك.

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