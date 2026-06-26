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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا : تبادل 160 أسيراً مع أوكرانيا بوساطة إماراتية

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
أ ش أ

أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس العائدين من الأسر يوجدون حاليا في بيلاروس، حيث يتلقون الرعاية اللازمة تحت إشراف مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، وذلك عقب عملية تبادل جديدة للأسرى مع أوكرانيا بوساطة إماراتية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا، اليوم الجمعة، 160 أسير حرب من كل جانب، حيث أعيد 160 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، مقابل تسليم 160 أسيرًا من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية المتحدة اضطلعت بجهود وساطة إنسانية أسهمت في إنجاز عملية التبادل وتأمين عودة العسكريين الروس من الأسر.

وأضافت أن مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا عقدت اجتماعا مع مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميتري لوبينيتس على الحدود البيلاروسية-الأوكرانية، بالتزامن مع تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في الخامس من يونيو الجاري - تنفيذ عملية تبادل أخرى للأسرى بين الجانبين شملت 185 أسيرًا من كل طرف.

وزارة الدفاع الروسية الجنود الروس بيلاروس يانا لانتراتوفا حقوق الإنسان

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