كانوا سكرانين.. القبض على أجانب تشاجروا بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عاطل "له معلومات جنائية"، سيدتان)، طرف ثان (عامل "شقيق الأول مصاب بجرح قطعى باليد") "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمُشاجرة قام على أثرها الأول بإشهار السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو" محدثاً إصابة شقيقه.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الأول (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إبان كونهم فى حالة سُكر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.