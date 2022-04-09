عمرو يوسف: لم أتعرض للتحرش من معجبات بالشارع وكندة عاقلة في الغيرة

أكد النجم عمرو يوسف، عدم صحة الشائعات التي تزعم تعرضه للتحرش من معجبات في الشارع، قائلا: "معرفش مين اللي بيطلع الشائعات دي وأنا ليا معجبات كتير والواحد عايش بحب الناس ولكن مش لدرجة التحرش".

وأشارت النجم عمرو يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن زوجته النجمة كندة علوش تتعامل بعقل مع غيرة المعجبات، متابعا: "كندة عاقلة فى التعامل ولم يحصل معي مواقف مبالغ فيها من المعجبات".

وكذب النجم عمرو يوسف، شائعة انفصاله عن كندة علوش المتكررة، قائلا: "أول مرة اسمع شائعة انفصالي عن كندة ولو هنمشى ورا السوشيال ميديا مش هنخلص وأنا بعيد عن السوشيال ميديا وطبيعتي مش كده ولو ركزت في السوشيال هنسى شغلي والوقت اللي مش بشتغل فيه بقعد مع بنتي في البيت".