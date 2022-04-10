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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقي تكشف سر مشاركتها في «فاتن أمل حربي»

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي

علقت الفنانة هالة صدقي على ظهورها في المسلسلات مرة أُخرى بعد غياب دام عامين، قائلة: "أنا بقالي سنتين عمالة أعتذر أعنذر، لأني عقبال ما كنت ألاقي عمل حلو بيناقش موضوع مهم، كان صعب بالنسبالي".
وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن الذي شجعها للمشاركة في المسلسل الرمضاني "فاتن أمل حربي"، هو أنه يناقش موضوع مهم يعاني منه الكثير من السيدات، معقبة: "احنا فعلاً مجتمع ذكوري، وده مش مجرد كلام بس".


وتابعت الفنانة: "أتمنى إن المسلسل ده يغير مفاهيم وتشريعات على أرض الواقع مثل فيلم أريد حلاً الذي غير تشريعات، وفيلم آخر لـ فريد شوقي ورشدي أباظة أيضاً غير في تشريعات الواقع".


وأردفت هالة صدقي قائلة: "هي ديه رسالة الفن الحقيقية .. آلا وهي التغيير في المجتمع الذي نعيش فيه".
واستطردت الفنانة أن هناك تقصير في انتاج المسلسلات والأفلام، ومناقشة القضايا الهامة والموضوعات الواقعية، معقبة: "رغم إني مش بطلة المسلسل، والبطلة هي نيللي كريم، إلا أني بطلة في دوري".

هالة صدقي فاتن أمل حربي المسلسل الرمضاني برنامج التاسعة الأولى

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