ميدو: فيريرا معلم وهذا اللاعب الأكثر تطورا في الدوري المصري

أثنى أحمد حسام ميدو على جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بعد فوز الزمالك على مصر للمقاصة في الدوري أمس.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيريرا معلم، مثلما قرر استبعاد أحمد السيد زيزو خلال مواجهة بيراميدز، عاد وكأن لم يحدث شئ خلال مواجهة المصري"

أضاف: "إمام عاشور تطور كثيرا، أكثر لاعب في الدوري المصري تطور وفيريرا رغم طرد بن شرقي مدرب ذكي وتغييراته كانت مميزة"

وختم حديثه قائلا: "إمام عاشور في آخر مباراتين للزمالك في الدوري ساهم في ثلاثة أهداف وهذا يدل على تطور اللاعب"