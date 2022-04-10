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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأسطورة.. وفاة الكاتب صاحب مبيعات 250 مليون نسخة من رواياته

الكاتب هنري باترسون
الكاتب هنري باترسون

توفي الروائي والأديب هنري باترسون، المعروف للجمهور تحت اسمه المستعار جاك هيجينز، عن عمر يناهز 92 عاما، واشتهر بأنه صاحب الكتب الأكثر مبيعًا ومن بينها كتاب “هبوط النسر -  The Eagle Has Landed”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشر باترسون 85 كتابا خلال حياته، وقالت دار النشر "هاربر كولينز" في بيان إنه توفي في منزله في نيو جيرسي محاطا بأسرته.

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وكان قد نال شهرة واسعة من خلال روايته “هبوط النسر” عام 1975، وتدور أحداثها عن مؤامرة نازية لاختطاف السير ونستون تشرشل في الحرب العالمية الثانية وكُتب باستخدام الاسم المستعار جاك هيجينز.

وتم بيع أكثر من 50 مليون نسخة منه مع تعديله لعرضه في فيلم من بطولة روبرت دوفال ودونالد ساذرلاند ومايكل كين.

وعن حياته، ولد باترسون في نيوكاسل في 27 يوليو 1929 لأب إنجليزي وأم إيرلندية، ونشأ في بلفاست حتى تزوجت والدته وانتقل إلى ليدز، بعد عامين من الخدمة الوطنية ، عمل كمدرس وبدأ في كتابة الروايات بجانب عمله.

بدأ حياته المهنية في الأدب مقابل مبالغ زهيدة، منها حصوله على 75 جنيهًا إسترلينيًا عن روايته الأولى ، “Sad Wind From The Sea” في عام 1959، واستمرت كتاباته حتى نشر كتابه الأخير، The Midnight Bell، في عام 2017 وكان من أكثر الكتب مبيعًا في "Sunday Times".

وقالت “هاربر كولينز” أنه بحلول الوقت الذي صدرت فيه روايته الأخيرة ، حصل على لقب “الأسطورة"، وباع أكثر من 250 مليون كتاب خلال حياته المهنية، مع أعماله الأخرى بما في ذلك Comes the Dark Stranger ، و Hell is Too Crowded و To Catch a King.

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