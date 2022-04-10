أبو جبل: الإعلام الرياضي غير محايد .. وصلاح لن يعتزل دوليا

شن محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، هجوما حادا على الإعلام الرياضي المصري بعد الانتقادات الموجهة له مؤخرا.

وقال أبو جبل عبر فضائية (MBC MASR) إن البعض يحاول الخلط بين الحياة الشخصية لأي لاعب والحياة العملية، مؤكدا أنه لا يفهم معايير النقد في الإعلام حتى الآن.

وأضاف: "ما علاقة ظهوري في حلقات تلفزيونية بأدائي في الملعب؟ هذا الأمر غير صحيح فهي وجهة نظر لا فائدة منها في رأيي، ومن يطلقها هدفه الوحيد أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر: "يبدو أن البعض يرى ظهوري التلفزيوني كثيرا على محمد أبو جبل، أعتقد أنهم يحبونني كثيراً (ضاحكاً)".

وأشار إلى أن الإعلام الرياضي مذبذب، موضحا أنه كان يتمنى أثناء تواجده في منتخب مصر النقد البناء وليس الهدام وعدم أحقية اللاعبين في تمثيل الفراعنة رغم أنهم انضموا بقناعة مدرب كبير بقيمة كارلوس كيروش.

وأوضح أن المنظومة الإعلامية في مصر لا يستطيع تفسيرها، مؤكدا "الإعلام الرياضي المصري غير محايد ولا يأتي في صف الحق وأعطاني حقي في بعض الفترات ولكنه ظلمني في أوقات عديدة".

وعن اعتزال محمد صلاح نجم ليفربول دوليا، قال: "صلاح شخصية رائعة والجميع يحب ويحترمه وأعطى منتخب مصر الكثير، وعاصر أجيال عديدة في المنتخب ولكن البعض فسر تصريحاته عقب لقاء السنغال بشكل خاطئ".

وأضاف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر: "محمد صلاح إضافة لهذا الجيل، ويمنحنا الثقة في مواجهة أي منافس ومستمر معنا في التحديات القادمة".

وعن عودته للجلوس بديلاً لمحمد الشناوي، قال: "لا أفكر بهذه الطريقة، أنا فرد في منظومة المنتخب وكان الأهم أن نبحث عن تحقيق أهدافنا".

وأردف محمد أبو جبل: "عشت لحظات صعبة بعد ضياع حلم المونديال ولكن يجب أن نقاتل في الارتباطات القادمة".

ورد أبو جبل على تصريحات محمود جنش حارس الزمالك المعار إلى فيوتشر بأنهما ليس زملاء، قائلا: "هذه حريته الشخصية".

وأشار إلى أن علاقته بمحمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي قوية لأنهما جيران ويتناولان العشاء سويا في بعض الأوقات.

وكشف محمد أبو جبل عن تلقيه عروض للتمثيل مؤخرا، مؤكدا أنه ربما يخوض هذا المجال مستقبلا وأيضا الغناء.