هياكل عملاقة وتعديلات خارقة.. أغرب السيارات في العالم.. صور

تشتهر السيارات المعدلة والنادرة التي تحمل مواصفات وتصميماً فريداً من نوعة عالمياً في عالم صناعة السيارات منذ عقود حيث تجذب فئة كبيرة من محبي وعشاق السيارات حول العالم، وسواء كانت هذه النسخ الفريدة من السيارات تحمل بصمة الشركات الأصلية المصنعة لها او تحمل بصمة أشخاصا عاديين فهي بالفعل تعتبر فريدة من نوعها.

أوشكوش M1075

تم كشف النقاب عنها للعالم في أوائل عام 2019، وأنت تنظر إلى أكبر سيارة دفع رباعي في العالم، في النصف السفلي تكون Oshkosh M1075، وهي شاحنة ذات 10 عجلات لجميع التضاريس يتم نشرها عادة من قبل الجيش الأمريكي، بالإضافة لكونها جيب رانجلر، في حين أن القوة الإجمالية تأتي من ديزل كاتربيلر سعة 15.2 لترًا، يولد قوة تصل الى 600 حصان، ويبلغ طوله 10.8 مترًا (35 قدمًا) وارتفاعه 3.2 مترًا (10 قدمًا)، ولديها مصابيح أمامية من Ford F-Series Super Dutyوأضواء خلفية من Dodge Dart.

ويعتبر صاحب الشاحنات العملاقة هو الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان وهو ليس مليارديرًا عاديًا بصفته عضوًا بارزًا في العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة، واللذي يبلغ صافي ثروتة ما يقارب 20 مليار دولار.

لاند روفر العملاقة

تتواجد سيارة لاند روفر العملاقة في متحف الإمارات الوطني للسيارات في مبنى على شكل هرم يبعد حوالي ساعة عن وسط أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، ويتطلب الوصول إلى هناك اتباع الطرق الطويلة والمستقيمة التي تعبر الصحراء، أنت تعلم أنك وصلت عندما ترى نسخة طبق الأصل عملاقة من سلسلة لاند روفرز 3 التي تتفوق بسهولة على نيسان باترول.

الجيب العملاق

السيارة الثانية بحجم المنزل الواقفة خارج المتحف هي نسخة طبق الأصل من سيارة جيب ويليز كاملة مع مجرفة وفأس مثبتة على جانب السائق من الجسم، والتي نادرا ما تتحرك لكنها يمكن قيادتها من مقعد مخفي خلف الحاجب، يبلغ ارتفاعها 21 قدمًا، وهي أكبر أربع مرات من سيارة ويليز الفعلية وهي معتمدة من قبل موسوعة جينيس كأكبر نسخة طبق الأصل من جيب في العالم.