لامبورجيني كونتاش الجديدة تتألق في الشارع بفضل صوت محرك V12 الرائع | فيديو

يستعرض فيديو جديد من قناة Varryx على يوتيوب صوت محرك سيارة لامبورجيني كونتاش موديل 2022 الرائع، حيث يحب عشاق السيارات المهووسين صوت القدرة الحصانية، ويتضمن هذا الفيديو مقطعاً صوتيًا قصيرًا ولكنه مميز لمحرك V12 الموجود في السيارة الخارقة.

لامبورجيني كونتاش الجديدة تتألق في الشارع بفضل صوت محرك V12 الرائع

تعتمد السيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني كونتاش موديل 2022 بمحرك V12سعة 6.5 لترًا وهو نفسه تمامًا مثل الموجود في Aventador SVJ، على الرغم من أنه يشتمل على إعداد مكثف هجين من Sian لتوليد إجمالي قوة إنتاج يبلغ 803 حصانًا (599 كيلووات) وتصل قوة المحرك الى 8500 دورة في الدقيقة، ومع ذلك فإن توجيه العادم فريد من نوعه بالنسبة لـ Countach، حيث تأتي بأربعة منافذ رباعية تميزت بالنموذج الأصلي لذلك من المعقول توقع نغمة مختلفة قليلاً مقارنة بإخوتها.

لامبورجيني كونتاش الجديدة تتألق في الشارع بفضل صوت محرك V12 الرائع

من المعتاد عن سيارة لامبورجيني الحديثة قوة صوت المحرك، لكن هذا الكونتاش الجديد لا يصرخ بصوت عالي، حيث يبدو الأمر وكأنه مزيج بين القديم والجديد معاً.

لامبورجيني كونتاش الجديدة تتألق في الشارع بفضل صوت محرك V12 الرائع

يبلغ الحد الأقصى للإنتاج لسيارة لامبورجيني كونتاش موديييل 2022 الجديدة 112 سيارة فقط، وان لم يكن الأمر كذلك، فهناك أمل في تقديم ترقية للمشترين،حيث يرغب محبي الشركة في رؤية السيارة مجدداً.