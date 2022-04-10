الأقمار الصناعية ترصد قافلة عسكرية روسية جديدة شرق أوكرانيا

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي جمعتها وحللتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" قافلة عسكرية طولها ثمانية أميال تتحرك جنوبا عبر بلدة فيلكي برلوك في شرق أوكرانيا في 8 أبريل.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تقع بلدة فيلكي برلوك إلى الشرق من خاركيف، بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا.

وقالت ماكسار إن الصور تظهر 'عربات مدرعة وشاحنات مزودة بمدفعية ومعدات دعم' تشكل القافلة.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن قتالا كبيرا يدور في شرق البلاد مع ورود أنباء عن قصف عنيف في أنحاء منطقة دونباس قبل ما يحذرون من أنه هجوم روسي كبير. وقال رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية يوم الجمعة لشبكة "سي إن إن" إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها عبر الحدود وتخطط للتقدم نحو خاركيف. وحث مسؤولون إقليميون على إجلاء المدنيين من المنطقة.