عاجل
بقانون الملكية الفكرية ..12 شرطا لإصدار الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع صحف الإمارات: الاختيار يفضح إجرام مرسي والإخوان بالصوت والصورة .. ماكرون في خطر ومنافسة شرسة على رئاسة فرنسا.. مصافحة بين بن سلمان و"أغا" تصبح حديث الجميع موجز السوشيال : شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري .. و بشرى من نبيل الحلفاوي لجمهور الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربي حبس شخصين تخصصا فى سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقمار الصناعية ترصد قافلة عسكرية روسية جديدة شرق أوكرانيا

صدى البلد

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي جمعتها وحللتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" قافلة عسكرية طولها ثمانية أميال تتحرك جنوبا عبر بلدة فيلكي برلوك في شرق أوكرانيا في 8 أبريل.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تقع بلدة فيلكي برلوك إلى الشرق من خاركيف، بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا.

وقالت ماكسار إن الصور تظهر 'عربات مدرعة وشاحنات مزودة بمدفعية ومعدات دعم' تشكل القافلة.

أوكرانيا والصين متورطتان..مطالبات بالتحقيق في فضيحة كبرى لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن

مراسل إكسترا نيوز: روسيا تتجه إلى تأميم الشركات الأجنبية على أرضها

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن قتالا كبيرا يدور في شرق البلاد مع ورود أنباء عن قصف عنيف في أنحاء منطقة دونباس قبل ما يحذرون من أنه هجوم روسي كبير. وقال رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية يوم الجمعة لشبكة "سي إن إن" إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها عبر الحدود وتخطط للتقدم نحو خاركيف. وحث مسؤولون إقليميون على إجلاء المدنيين من المنطقة.

الاقمار الصناعية قافلة عسكرية روسيا أوكرانيا خاركيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

الاختيار 3 ..جاسوس في مؤسسة الرئاسة ..خيرت الشاطر يوجه لطمة قوية لمرسي

ترشيحاتنا

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

قانون التأمين الموحد وتراخيص العيادات الطبية الأبرز .. مجلس الشيوخ يواصل مناقشاته اليوم

أهم الأخبار.. مائدة إفطار الملوك لمحمد بن زايد في المغرب.. وشوبير ينفي تعرض حافلة الأهلي لحادث بعد مباراة المصري

الأقمار الصناعية ترصد قافلة عسكرية روسية جديدة شرق أوكرانيا

قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

موعد مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

فيديو

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ