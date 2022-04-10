مراسل إكسترا نيوز: روسيا تتجه إلى تأميم الشركات الأجنبية على أرضها

قال حسين مشيك، مراسل قناة إكسترا نيوز من العاصمة الروسية موسكو، إن البرلمان الروسي يدرس قانون تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية في روسيا، وكذاك شركات المستثمرين الأجانب في الداخل الروسي.

وأضاف مراسل إكسترا نيوز، أن هذا القانون يأتي كردة فعل من روسيا على العقوبات التي وقعت عليها، والتي حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من التوسع في فرضها ضد بلاده.

وأوضح مراسل إكسترا نوز، أن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الفيدرالي الروسي؛ اعتبر خطوة تأميم شركات الجاز الروسية بألمانيا؛ هي خطوة من شأنها تدهور العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن بوتين تعهد بالرد السريع على هذه الخطوات من الدول الغربية.