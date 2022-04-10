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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية مدرسة الهدى بـ يوم اليتيم

طلاب مطروح يحتفلون
طلاب مطروح يحتفلون بيوم اليتيم

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، احتفال مدرسة الهدى بيوم اليتيم، بحضور عفت جاد الحق، مدير إدارة التعليم الخاص، وعلياء بكر، موجه عام رياض الأطفال.

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تناول الاحتفال برنامجا إذاعيا متميزا تبارى طلاب المدرسة في تقديم فقراته، والتى تناولت فوائد كفالة اليتيم، كما قدم كورال الشربتلى مجموعة من الأغاني الوطنية الجميلة التى نالت إعجاب واستحسان الحضور وسط بهجة وفرحة الأطفال الأيتام، حيث تم توزيع هدايا وألعاب عليهم.

وأشاد وكيل الوزارة بالاحتفال بالأطفال الأيتام، مشيداً بالإعداد الجيد والتنظيم المتميز للحفل، والذي جاء بالاشتراك بين مدرسة الهدى الخاصة وتوجيه عام رياض الأطفال. 

وأكد أن هذا الاحتفال السنوي يعد نبراسا هادفا ومضيئا لتوعية الجميع بأهمية كفالة الأيتام ورعايتهم.

وأوضح أن احتفالية يوم اليتيم هذا العام جاءت وسط نفحات شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخير واليمن والبركات والازدهار.

طلاب مطروح يحتفلون بيوم اليتيم 
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