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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: المصري استحق الفوز على الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن النادي المصري  استحق الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.


وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN" : " الأهلي لم يظهر طوال المباراة ، والمصري استحق الفوز، وكاد أن يسجل أكثر من هدف ، لولا تألق محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء ".

 

و أضاف: "أداء النادي الأهلي في تراجع ملحوظ ، كما أن هناك إصرارا من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على بعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم الفني منذ فترة طويلة، وعلى رأسهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو ".

موسيمانى الأهلى النادي المصري النادي الأهلي بيتسو موسيماني محمد الشناوي رضا عبد العال Sports Fitness

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