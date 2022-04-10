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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مقهى ثقافى ومحاضرات احتفالا بشهر رمضان المعظم في سوهاج

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث نظم قصر ثقافة دار السلام محاضرة دينية بعنوان"كيف نجعل شهر رمضان شهرا مميزا"، وذلك بساحة عبد الرحيم رضوان، حاضرها الشيخ عاطف محمد، وتحدث عن فضل الشهر الكريم وكيفية التعامل مع هذا الشهر الكريم.

أقام بيت ثقافة جهينه أمسية شعرية وإبتهالا فرديا للمبتهل محمد السيد المهدى، شارك فيها كل من الشعراء الشاعر محمد السيد، خلف أحمد، أحمد محمدالسيد هريدى، وذلك بمجلس مدينة جهينه.

أقام بيت ثقافة أخميم محاضرة بعنوان "كيفية محاربة التطرف الفكرى" أحمد عبد الله، تحدث خلالها عن كيفية مواجهة التطرف الفكري بالعقل ومحاربته وأن جميع الأديان السماوية نهي عن الغلو والتشدد والتطرف بجميع أنواعه.

نظم بيت ثقافة شطوره مقهى ثقافي تضمن ورشة رسم حر للاطفال ، أعقبها محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تنمية الوعي والفكر "حاضرها عبد الحافظ بخيت محمد تحدث خلالها عن الدورالهام الذي يقع على الثقافة في مواجهة التحديات وما تقوم به في تنمية الفكر وذلك من خلال الافكار والندوات الثقافية التي تقمها ، بجانب أمسية شعريه للشعراء شعيب احمد، ومحمد عمر، ومحمد على، أحمد بخيت وفقرة لفرقة الإنشاد ديني للمنشد سيد الشنشيفي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية كيف نجعل شهر رمضان شهرا مميزا التعامل مع هذا الشهر الكريم أمسية شعرية وإبتهال ف

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