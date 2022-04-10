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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يشارك الطلاب في حفل إفطار بالمطعم المركزي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يشارك الافطار مع طلاب الجامعة

أقيم حفل إفطار في مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان جمع  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من السادة عمداء الكليات والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة والطلاب وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة.

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وأكد علي حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي  بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب .

 

وأوضح رئيس جامعة حلوان دعم الجامعة للدور الذي  يقوم به اتحاد الطلاب ومشاركتهم الإيجابية في تقدم جامعة حلوان والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

رئيس جامعة حلوان يشارك الإفطار مع طلاب الجامعة
رئيس جامعة حلوان يشارك الإفطار مع طلاب الجامعة
رئيس جامعة حلوان يشارك الإفطار مع طلاب الجامعة

وفي ختام الحفل قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعضاء اتحاد الطلاب

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